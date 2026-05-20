Путевки на популярный курорт подешевели из-за обвалившегося доллара

Снижение курса доллара к рублю оказало ограниченное влияние на стоимость зарубежных туров, путевки в Турцию подешевели менее чем на 10%, сообщили ТАСС в аналитической службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в сегменте бюджетных отелей категории четыре и пять звезд.

Что касается реальной курсовой коррекции цены, например, на июньские пакетные туры в Турцию с вылетом в середине месяца на 10 ночей на двоих (в сравнении с данными последнего мониторинга АТОР от 17 мая), она не превышает 9% на самые бюджетные отели четыре-пять звезд и 3-5% на хорошо заполняющиеся «твердые качественные пятерки» и отели уровня Deluxe, — отметили в АТОР.

Ранее в АТОР сообщили, что на майские праздники самой востребованной для отдыха страной Европы у россиян стала Италия. По данным ведомства, Италия — традиционный лидер по спросу на майские праздники. По данным АТОР, это направление пользуется популярностью круглый год, но весной особенно — из-за комфортной погоды. Спрос на поездки в Италию с 2022 года стабильно растет на 10–20% ежегодно.

До этого сообщалось, что российские туристы начали активнее выбирать новые экзотические направления. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, среди них отмечаются Малайзия, Филиппины и Занзибар.