Десятки иномарок в России вспыхнули из-за одной ошибки водителей

В России зафиксированы случаи возгораний автомобилей на фоне использования некачественного хладагента в системах автокондиционирования, передает Telegram-канал Mash. Речь может идти о поддельных или неправильно смешанных фреонах, применяемых при заправке на сервисах.

После заправки кондиционеры сначала работают нормально, однако позже возможны поломки компрессора, дым из-под капота и возгорание. По информации источника, вместо оригинальных хладагентов (включая R-134a, R-410A, R-404A, R-227a, R-290) в систему могут заправляться дешевые смеси неизвестного состава.

Вышеперечисленное приводит к образованию осадка и химическим реакциям внутри системы кондиционирования. При взаимодействии с алюминиевыми элементами и компрессорным маслом такие смеси могут вызывать нежелательные химические процессы с выделением тепла и образованием агрессивных соединений, что приводит к повреждению компрессора, конденсора и испарителя.

Ранее в управлении МЧС России по Приморскому краю сообщили, что в Дальнереченске вспыхнул легковой автомобиль, когда внутри находились молодая женщина и маленький ребенок. Предварительной причиной возгорания стала техническая неисправность.