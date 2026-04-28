В Дальнереченске вспыхнул автомобиль с ребенком внутри

Трагедия едва не случилась в Дальнереченске на улице Мира. Легковой автомобиль в Дальнереченске вспыхнул, когда внутри находились молодая женщина и маленький ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю в мессенджере МАКС. По их данным, пассажиры покинули салон и вызвали экстренные службы.

Предварительная причина возгорания — техническая неисправность систем транспортного средства, — говорится в публикации.

