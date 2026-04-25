Четыре человека вылетели из машины во время смертельного ДТП в Москве

Четыре человека вылетели из машины во время смертельного ДТП в Москве

Четыре человека выпали из опрокинувшейся в результате ДТП машины на юго‑востоке Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, один из них скончался. Очевидцы рассказали, что автомобиль вылетел с трассы в кювет и несколько раз перевернулся.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники городских экстренных служб. Пострадавших доставили в больницы. У двоих медики диагностировали тяжелые травмы, у третьего — ушиб головы. Судя по появившимся в Сети кадрам, пострадавшие и погибший ехали в автомобиле каршеринга. Особенно сильно у машины смят передний бампер.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Гатчинском районе Ленинградской области увеличилось до двух. Еще 20 человек находятся в больницах. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде иномарка после ДТП пролетела всего в нескольких метрах от стоявшего на крыльце человека. Водитель за рулем Hyundai Solaris пытался перестроиться и врезался в Hyundai Accent, после чего авто вынесло на пешеходную дорожку.