Трамп похвастался успехами в сотрудничестве с Ираном

Вашингтон добился «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном, сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома. При этом американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты готовы возобновить полномасштабные военные действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате атак Исламской Республики.

Мы добиваемся больших успехов в сотрудничестве с Ираном, — сказал Трамп.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран и США близки к согласованию рамочного соглашения по ядерной тематике. По его словам, стороны достигли заметного прогресса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что доказательств наличия планов у Ирана по созданию ядерного оружия нет. По его словам, изменить эту позицию Тегерана могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Моджтабой Хаменеи. Глава Белого дома также добавил, что он принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.