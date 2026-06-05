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05 июня 2026 в 21:07

Трамп похвастался успехами в сотрудничестве с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Вашингтон добился «больших успехов» в сотрудничестве с Тегераном, сообщил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома. При этом американский лидер заявлял, что Соединенные Штаты готовы возобновить полномасштабные военные действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате атак Исламской Республики.

Мы добиваемся больших успехов в сотрудничестве с Ираном, — сказал Трамп.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран и США близки к согласованию рамочного соглашения по ядерной тематике. По его словам, стороны достигли заметного прогресса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что доказательств наличия планов у Ирана по созданию ядерного оружия нет. По его словам, изменить эту позицию Тегерана могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики аятоллой Моджтабой Хаменеи. Глава Белого дома также добавил, что он принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.

США
Дональд Трамп
Иран
сотрудничество
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