Глава МАГАТЭ рассказал, близки ли Иран и США к подписанию ядерной сделки Глава МАГАТЭ Гросси: Иран и США близки к ядерному рамочному соглашению

Иран и США близки к согласованию рамочного соглашения по ядерной тематике, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Совета управляющих агентства. По его словам, которые передает пресс-служба МАГАТЭ, стороны достигли заметного прогресса.

По нашим ощущениям они довольно близки к соглашению по вопросу, который я бы описал как касающийся ядерной тематики, поскольку другие вопросы не входят в сферу моей компетенции, — отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ отказался комментировать утечки в СМИ о подготовке странами Запада новой антииранской резолюции и призвал к дипломатическому урегулированию. Он подчеркнул, что решение заключается в дипломатических переговорах, а вопрос о возможной резолюции он оставляет на усмотрение стран-участниц.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доказательств того, что Иран хотел создать ядерное оружие, не существует. По его словам, изменить эту позицию Исламской Республики могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.