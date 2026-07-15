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15 июля 2026 в 23:03

МАГАТЭ высказалось об убийстве главного инженера ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС Яковлева

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Международное агентство по атомной энергии выступило с осуждением удара Вооруженных сил Украины, в результате которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своих социальных сетях. Он добавил, что был проинформирован российской стороной о происшествии.

Инцидент представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности, — указано в публикации.

Гросси также вновь призвал все стороны немедленно прекратить любые действия, направленные против атомных объектов и их персонала. В агентстве напомнили о необходимости строгого соблюдения принципов защиты атомных объектов в зонах боевых действий.

Россия уже неоднократно сообщала о попытках ВСУ нанести удары по Запорожской АЭС. Однако это первый случай гибели высокопоставленного сотрудника станции.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своих социальных сетях обратил внимание, что украинские силы совершили очередной шаг к эскалации, убив Яковлева. По его словам, этот теракт приближает мир к катастрофе.

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Рафаэль Гросси
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