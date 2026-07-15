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15 июля 2026 в 22:41

В МИД РФ предположили, чем обернется для мира убийство инженера ЗАЭС

Мирошник: убийство Яковлева стало шагом к эскалации на пути ядерного террора

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Украинские силы совершили очередной шаг к эскалации, убив главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своих социальных сетях. По его словам, этот теракт приближает мир к катастрофе.

Украинские нацисты давно встали на эту смертоносную тропу и двигают мир к катастрофе, — написал дипломат.

Он также отметил, что реакция других ядерных держав на это преступление станет лакмусовой бумажкой. Она покажет, насколько другие страны готовы предотвратить глобальную катастрофу.

Мирошник напомнил, что Запорожская АЭС находится под постоянными обстрелами. Целенаправленные удары по ее руководству свидетельствуют о сознательной политике Киева, направленной на дестабилизацию ситуации.

Ранее мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно убили главного инженера станции. По его словам, именно этот специалист удерживал под контролем реакторы и объекты хранения ядерных отходов, не допуская радиационной катастрофы. Мэр отметил, что не может подобрать иных слов для этого преступления, кроме как «зло».

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