Вооруженные силы Украины целенаправленно убили главного инженера станции Александра Яковлева, заявил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, именно этот специалист удерживал под контролем реакторы и объекты хранения ядерных отходов, не допуская радиационной катастрофы.

ВСУ утром 15 июля нанесли удар дроном по служебному автомобилю ЗАЭС. В результате погибли главный инженер и его водитель. Пухов назвал произошедшее не случайностью, а обдуманным убийством, подчеркнув, что жертвами стали люди, обеспечивавшие безопасность не только российской, но и европейской и мировой атомной энергетики. Мэр отметил, что не может подобрать иных слов для этого преступления, кроме как «зло».

Это не случайность. Это целенаправленное убийство. Убийство атомщика, который держал под контролем реакторы и СХОЯТ (сухое хранилище отработанного ядерного топлива), не давал радиационной угрозе нависнуть над Россией, Украиной, Европой и миром. Слов нет, чтобы назвать это иначе, чем зло, — уточнил мэр города.

В Москве уже заявили о намерении привлечь внимание международных организаций к этому инциденту. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне напряженной, и любые действия, угрожающие ее стабильной работе, создают риск для всего региона.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, что украинская армия изо всех сил старается, чтобы ЗАЭС не работала и чтобы люди покидали рабочие места. Он отметил, что поэтому Киев бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам и социальной инфраструктуре.