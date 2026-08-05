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05 августа 2026 в 14:14

ВСУ с помощью дронов превратили дорогу к ЗАЭС в смертельную ловушку

Лихачев: ВСУ каждую ночь забрасывают минами дорогу к Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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ВСУ каждую ночь минируют основную дорогу из Энергодара к Запорожской АЭС с помощью дронов, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что снабжение станции становится смертельно опасным, передает РИА Новости.

Дроны раз за разом каждую ночь забрасывают минами-лепестками основную дорогу, ведущую в город, пути следования персонала на Запорожскую АЭС и ключевые перекрестки, — сказал Лихачев.

Он добавил, что смертельную опасность представляют не только подвоз продуктов питания и попытки выезда и въезда в город, но и доставка сменных сотрудников на АЭС. По словам Лихачева, к подобным методам украинские военнослужащие приступили четыре месяца назад.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов заявил, что шесть мирных граждан получили ранения при подрыве на минах, установленных дистанционно украинскими военными в окрестностях города. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.

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