ВСУ с помощью дронов превратили дорогу к ЗАЭС в смертельную ловушку

ВСУ с помощью дронов превратили дорогу к ЗАЭС в смертельную ловушку Лихачев: ВСУ каждую ночь забрасывают минами дорогу к Запорожской АЭС

ВСУ каждую ночь минируют основную дорогу из Энергодара к Запорожской АЭС с помощью дронов, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что снабжение станции становится смертельно опасным, передает РИА Новости.

Дроны раз за разом каждую ночь забрасывают минами-лепестками основную дорогу, ведущую в город, пути следования персонала на Запорожскую АЭС и ключевые перекрестки, — сказал Лихачев.

Он добавил, что смертельную опасность представляют не только подвоз продуктов питания и попытки выезда и въезда в город, но и доставка сменных сотрудников на АЭС. По словам Лихачева, к подобным методам украинские военнослужащие приступили четыре месяца назад.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов заявил, что шесть мирных граждан получили ранения при подрыве на минах, установленных дистанционно украинскими военными в окрестностях города. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что трое детей, пострадавших при обстрелах со стороны ВСУ 2 августа, доставлены в больницу, их состояние оценивается как среднетяжелое. Глава региона уточнил, что в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах ранения получили 17 жителей.