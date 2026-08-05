Петербуржцу вынесли приговор за нападение на полицейского

В Санкт-Петербурге местного жителя приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на полицейского, пишет «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу судов города. Мужчину осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел у дома 65 на проспекте Металлистов.

По данным пресс-службы, фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. Прибывший на место правоохранитель потребовал его проследовать в отдел полиции. В ответ на это мужчина схватил его за форму, повалил на землю и нанес ему не менее одного удара в грудь.

Осужденный полностью признал вину и извинился перед пострадавшим. Он также выплатил ему 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. С учетом времени, проведенного под стражей, фигурант фактически отбыл назначенный срок и был освобожден.

Ранее в городе Никольском Ленинградской области 12-летний школьник напал на полицейского с ножом. Подросток подбежал к участковому со спины и нанес удар в область шеи.