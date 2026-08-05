Жителя Петербурга заживо сварили в кипятке из-за 30 тыс. рублей

В Красносельском районе Санкт-Петербурга на проспекте Ветеранов произошло жестокое убийство мужчины из-за 30 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, знакомые избили и облили потерпевшего кипятком, требуя деньги. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Двое подозреваемых в совершении преступления уже задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Ранее в СКР сообщили, что в Ингушетии задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве 52-летнего жителя Сунжи, совершенном, предположительно, из-за подозрения в колдовстве. Двое злоумышленников в масках проникли в дом жертвы, один из них несколько раз выстрелил в хозяина, а третий ожидал в машине.

Кроме того, в пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что в Омской области 48-летний житель села Соляное, приревновав бывшую партнершу, направил на нее ружье, однако случайно застрелил своего приятеля. По данным следствия, инцидент произошел ночью 3 августа у Дома культуры, где проходили танцы.