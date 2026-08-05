Собянин раскрыл планы по развитию сети высокоскоростных магистралей

Первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, где проживают около 40 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. По словам Собянина, проект ВСМ не ограничится одним направлением.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — <…> это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 млн человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации около 10 млн. То есть 40 млн человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой. Это и уменьшение времени на поездку, и комфортность, и туристические культурные потоки, и мобильность трудовых ресурсов. Это значимый проект, — отметил Собянин.

Он добавил, что в дальнейшем магистраль планируется развивать в сторону Нижнего Новгорода и Казани, а также обсуждается строительство линий до Минска, Воронежа и юга России. Мэр Москвы подчеркнул, что реализация проекта станет частью масштабного переустройства транспортных коммуникаций страны и позволит сделать регионы России ближе друг к другу.

Ранее Собянин сообщил, что Москва направила в зону специальной военной операции более 100 тыс. добровольцев. По его словам, город также оказывает поддержку военнослужащим, обеспечивая их материальными и техническими средствами.