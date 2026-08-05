Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 11:24

Собянин раскрыл планы по развитию сети высокоскоростных магистралей

Собянин: ВСМ Москва — Санкт-Петербург свяжет агломерации с 40 млн жителей

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, где проживают около 40 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. По словам Собянина, проект ВСМ не ограничится одним направлением.

ВСМ Москва — Санкт-Петербург — <…> это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В московской агломерации, большой агломерации, живет около 30 млн человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации около 10 млн. То есть 40 млн человек, по сути дела, будут пользоваться этой инфраструктурой. Это и уменьшение времени на поездку, и комфортность, и туристические культурные потоки, и мобильность трудовых ресурсов. Это значимый проект, — отметил Собянин.

Он добавил, что в дальнейшем магистраль планируется развивать в сторону Нижнего Новгорода и Казани, а также обсуждается строительство линий до Минска, Воронежа и юга России. Мэр Москвы подчеркнул, что реализация проекта станет частью масштабного переустройства транспортных коммуникаций страны и позволит сделать регионы России ближе друг к другу.

Ранее Собянин сообщил, что Москва направила в зону специальной военной операции более 100 тыс. добровольцев. По его словам, город также оказывает поддержку военнослужащим, обеспечивая их материальными и техническими средствами.

Власть
Москва
Санкт-Петербург
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе забили тревогу из-за «опасной» для ВСУ ситуации вокруг Краматорска
Автоэксперт ответил, как изменятся продажи автомобилей в России
Лерчек нарушила график лечения из-за судебного процесса
Россия собралась вложить миллиарды в золото и валюту
Риелтор ответил, что будет с ценами на жилье из-за расширения МЦД
В Крыму погиб один человек из-за атак украинских БПЛА
Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли за кражу ее голоса
КНР усилит контроль за экспортом в США одного вида товаров
Диетолог рассказала о правилах питания в жару
Мужчина чудом нашел выброшенный в мусор лотерейный билет на €1 млн
Обстановка в Крыму 5 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Новак дал новое поручение по топливу
Минфин назвал ожидаемый объем нефтегазовых допдоходов России в августе
Запрет на русских соболей убивает бизнес ЕС: почему отменять его уже поздно
Военэксперт назвал способ защитить склады Wildberries от ударов БПЛА
«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое
Эксперт объяснил, можно ли пить родниковую воду в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в РФ
Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости
Стало известно страшное для Украины решение Трампа
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.