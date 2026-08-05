Москвичка устроила пожар в квартире во время визита судебных приставов

Москвичка устроила пожар в квартире во время визита судебных приставов

Жительница Москвы устроила пожар в своей квартире на улице Менжинского во время визита судебных приставов, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале. Отмечается, что женщину планировали выселить.

Огонь быстро распространился по жилому помещению. В результате инцидента пострадали сама женщина, сотрудник службы исполнения и судебный пристав. Возгорание произошло на площади 10 квадратных метров, его удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, одного человека пришлось госпитализировать в больницу с ожогами.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на месте пожара на автозаправочной станции в Северном жилом массиве мобильную приемную для помощи пострадавшим жителям. По последним данным МЧС, в результате возгорания сгорел 21 автомобиль, сама АЗС и одно здание.

Также в Санкт-Петербурге в ночь на 3 августа на Лиговском проспекте близ Московского вокзала вспыхнул масштабный пожар. Пламя распространилось на кровле строения, охватив территорию в 300 квадратных метров.