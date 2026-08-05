Эксперт назвал простые признаки идеально спелой дыни

Главные признаки зрелости дыни — это насыщенный окрас и характерный сетчатый узор на корке, заявил NEWS.ru председатель ассоциации «Народный фермер» Астраханской области Степан Лесничин. По словам эксперта, цвет должен быть максимально интенсивным для своего сорта.

Если это желтая дыня, она должна быть ярко-желтой. А если это зеленая дыня, она должна быть темно-зеленая, возможно, с желтизной. Это признак прямо такой хорошей спелости. Сетка — это сортовая особенность, но, как правило, она присутствует, — сказал Лесничин.

Ранее эксперт по питанию для взрослых и детей Елена Милаева рассказала в беседе с NEWS.ru, что людям, которые страдают от язвы желудка и гастрита, нельзя есть дыни и арбузы. По ее словам, в сезон этих бахчевых культур необходимо следовать главному правилу — умеренное потребление.

Эксперт предупредила, что переедание бахчевых может привести к неприятными последствиями: из-за большого количества жидкости и клетчатки возникают вздутие, диарея, метеоризм. Особенно осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом, потому что высокий гликемический индекс требует строгого ограничения порций.