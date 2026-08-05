Астроном заявил, что в августе можно рассмотреть крупную галактику Астроном Алексеев: в августе можно увидеть туманность Андромеды

В последнем летнем месяце года будет возможность увидеть туманность Андромеды, заявил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, также можно рассмотреть созвездия Лиры, Лебедя и Орла.

Месяц август хорош для наблюдения «постоянной экспозиции» летнего неба — созвездий летне-осеннего треугольника — Лиры, Лебедя и Орла. Кроме того, достаточно высоко над горизонтом поднимается группа созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды. Туманность Андромеды люди с хорошим зрением могут рассмотреть невооруженным взглядом, а с помощью бинокля — и все желающие, — отметил специалист.

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