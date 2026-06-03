В Роскосмосе рассказали о росте космических классов Баканов: в школах РФ к концу 2026 года откроют около 500 космических классов

Количество космических классов в российских школах к концу 2026 года приблизится к 500, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов после объявления состава школьной сборной России, которая представит страну на Международной инженерно-космической олимпиаде Global Future Space Scholars Meet. Соревнования пройдут в Пекине с 13 по 17 августа.

По словам Баканова, сейчас в России действует более 420 космических классов, в том числе образовательные площадки.

По всей России уже открыто более 420 космических классов, включая новые территории, к концу 2026 года эта цифра приблизится к 500. В рамках проекта школьники изучают основы спутнико- и ракетостроения, астрофизики и других направлений ракетно-космической промышленности, — сказал глава Роскосмоса.

Он также напомнил, что в 2022 году был создан консорциум вузов «Созвездие Роскосмоса», который объединил образовательные организации для подготовки кадров для отрасли. В настоящее время в него входят 28 ведущих учебных заведений. Ежегодно в этих вузах обучаются более 4,5 тыс. студентов по целевым программам Роскосмоса.

Ранее в компании рассказали, что почти четверть всех желающих попасть в российский отряд космонавтов — это девушки. Пятый открытый отбор в отряд космонавтов стартовал 4 февраля, для анализа данных претендентов впервые применяется искусственный интеллект.