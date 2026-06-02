Роскосмос раскрыл подробности отбора в космонавты

Почти четверть всех желающих попасть в российский отряд космонавтов — это девушки, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Пятый открытый отбор в отряд космонавтов, в котором могут принять участие все желающие, а не только военные летчики и сотрудники отрасли, стартовал 4 февраля, для анализа данных претендентов впервые применяется искусственный интеллект.

Кто подает заявления: 76% — мужчины, 24% — женщины. Самому младшему заявителю — 19 лет, самому старшему — 35 лет, — говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что до окончания приема заявлений остался месяц. На данный момент черновик заявления на «Госуслугах» создали уже 11 тыс. человек. В госкорпорации напомнили, что в космонавты берут граждан РФ в возрасте до 35 лет, весом от 50 до 90 килограммов, ростом от 150 до 190 сантиметров, с отличным здоровьем, высокой физической выносливостью и психической устойчивостью.

Кроме того, у кандидатов должно быть высшее образование (специалитет или магистратура) из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет, они должны владеть английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком.

Тех, кто пройдет заочный отбор на «Госуслугах», пригласят на очный этап в Центр подготовки космонавтов. Нужно будет пройти медобследование, собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации.