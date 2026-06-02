02 июня 2026 в 15:55

Психолог объяснила, зачем женщины притворяются глупыми

Женщины могут притворяться «глупышками» на свидании, чтобы избежать ответственности, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что такой образ является гибким социальным инструментом.

Женщина становится «глупышкой» — это образ, который она берет, когда идет на свидание. Такая социальная маска девочки, которая может ошибаться, доверчива, может сказать: «Я девочка, я передумала» — и не нести никакой ответственности, — рассказала Сальникова.

Психолог подчеркнула, что в долгосрочных отношениях этот образ помогает расслабиться и сменить роль. По ее словам, около 40% женщин упрощают себя в общении с мужчинами ради легкости.

Ранее психолог Евгения Александрова рассказала, что в период охлаждения отношений с мужчиной женщине следует сосредоточиться на себе. По ее словам, настойчивые попытки сохранить чувства не принесут ничего положительного.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
