Психолог объяснила, зачем женщины притворяются глупыми

Женщины могут притворяться «глупышками» на свидании, чтобы избежать ответственности, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что такой образ является гибким социальным инструментом.

Женщина становится «глупышкой» — это образ, который она берет, когда идет на свидание. Такая социальная маска девочки, которая может ошибаться, доверчива, может сказать: «Я девочка, я передумала» — и не нести никакой ответственности, — рассказала Сальникова.

Психолог подчеркнула, что в долгосрочных отношениях этот образ помогает расслабиться и сменить роль. По ее словам, около 40% женщин упрощают себя в общении с мужчинами ради легкости.

