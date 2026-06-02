02 июня 2026 в 16:37

Суд арестовал журналистку в Тюмени

Суд в Тюменской области арестовал главного редактора регионального интернет-издания портала Park72 Ольгу В., сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в МАКСе. Ее обвинили в вымогательстве и клевете.

В Тюменской области арестована главный редактор регионального новостного интернет-издания, обвиняемая в вымогательстве и клевете. <...> Расследуется уголовное дело в отношении регионального главного редактора новостного интернет-издания. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в особо крупном размере), ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет), — говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце мая 2026 года обвиняемая получила исполнительный лист, обязывающий ее удалить две публикации, порочащие честь и деловую репутацию тюменского предпринимателя. Вместо выполнения решения суда женщина потребовала от потерпевшего 3 млн рублей за удаление этих материалов.

Ранее юрист Екатерина Дашевская заявила, что клевета в мессенджерах может привести к уголовному наказанию, даже если обсуждение идет в закрытых чатах. По ее словам, для привлечения к ответственности достаточно, чтобы информация была передана хотя бы одному человеку.

До этого адвокат Илья Бахилин предупредил, что за клевету в домовом чате можно получить штраф в размере до 500 тыс. рублей. Он объяснил, что ответственность наступит, если человек опорочил честь и достоинство другого. Однако он подчеркнул, что на практике в таких случаях пользователей редко привлекают к ответственности.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
