ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 16:51

МИД Молдавии вызвал российского посла

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Румынии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Молдавии вызвал российского посла из-за падения БПЛА в Румынии, сообщила пресс-служба ведомства республики. Там посчитали, что инцидент создает риски для региональной безопасности.

Ранее вице-премьер, глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что Кишинев не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. По его словам, если бы Молдавия посчитала, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, она, вероятно, пошла бы на это.

Дрон упал в ночь 29 мая на 10-этажный жилой дом в центре Галаца. Произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия женщина и ее ребенок получили легкие ожоги и были госпитализированы.

После этого президент Румынии Никушор Дан сообщил, что страна закрывает генеральное консульство России в Констанце. При этом генконсул РФ объявлен персоной нон грата. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Румынии о закрытии российского консульства.

Европа
Молдавия
Румыния
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.