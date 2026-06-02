МИД Молдавии вызвал российского посла из-за падения БПЛА в Румынии, сообщила пресс-служба ведомства республики. Там посчитали, что инцидент создает риски для региональной безопасности.

Ранее вице-премьер, глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что Кишинев не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. По его словам, если бы Молдавия посчитала, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, она, вероятно, пошла бы на это.

Дрон упал в ночь 29 мая на 10-этажный жилой дом в центре Галаца. Произошел взрыв, за которым последовал пожар. В результате происшествия женщина и ее ребенок получили легкие ожоги и были госпитализированы.

После этого президент Румынии Никушор Дан сообщил, что страна закрывает генеральное консульство России в Констанце. При этом генконсул РФ объявлен персоной нон грата. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Румынии о закрытии российского консульства.