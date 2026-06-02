02 июня 2026 в 17:10

В Кремле рассказали о госвизите иностранного лидера в Россию

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан посетит Россию с госвизитом

Самия Сулуху Хасан
Президент Танзании Самия Сулуху Хасан посетит Россию с государственным визитом, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, иностранный лидер пробудет в России с 3 по 5 июня, сообщает РИА Новости.

У нас будет 3–5 июня государственный визит президента Объединенной Республики Танзания Самии Сулуху Хасан. Она одержала убедительную победу в конце прошлого года на выборах, — сказал Ушаков.

Консультации об организации визита шли с конца 2025 года. Ушаков отметил, что визит в том числе посвящен 65-летию восстановления дипотношений между Россией и Танзанией.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что авиаперевозчик Air Tanzania с 2 июля начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Росавиация уже направила авиакомпании разрешение на полеты. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на лайнерах Boeing 787 Dreamliner, первый вылет состоится при достижении минимальной загрузки. Air Tanzania ранее не летала в Россию, а выдаче разрешения предшествовали консультации на межгосударственном уровне с участием российского Минтранса.

