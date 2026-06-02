Путин и Мирзиеев дадут старт стройке АЭС в Узбекистане

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время встречи 4 июня дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы российского государства Юрия Ушакова. Они примут участие в церемонии по видеосвязи.

[Встреча] начнется достаточно символично и достаточно любопытно — с участия двух лидеров в видеоконференции, которая посвящена началу строительства первого энергоблока интегрированной атомной электростанции в Узбекистане. Это наш флагманский проект. Будет сооружаться интегрированная станция с двумя энергоблоками большой мощности и двумя энергоблоками малой мощности по 55 МВт, — сказал Ушаков.

Ушаков уточнил, что в ходе церемонии президенты будут находиться в Константинском дворце в Санкт-Петербурге. На площадке строительства к ним обратятся генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Росатома Алексей Лихачев и руководитель агентства «Узатом» Азим Ахмедхаджаев. После выступлений Путина и Мирзеева, а также краткого приветственного слова Гросси, Лихачев доложит о технической готовности начать заливку бетона в фундаментную плиту энергоблока № 1 и попросит Путина дать старт работам.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также запланировали контакты на ближайшее время.