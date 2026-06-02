Суд принял решение по аннулированию бренда «Ласковый май»

Суд по интеллектуальным правам признал законным решение Роспатента, который в июне 2025 года аннулировал товарный знак «Ласковый май», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Правовая охрана бренда была прекращена по возражению вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, которой после смерти певца принадлежат права на музыкальные произведения группы.

Роспатент согласился с доводами Шатуновой о том, что словосочетание «Ласковый май» не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку запрещена регистрация обозначений, тождественных названию произведения, персонажу или цитате из него, без согласия правообладателя. Слова «Ласковый май» являются цитатой из песни «Лето» Сергея Кузнецова, которого о согласии не спрашивали и который в 2019 году передал права на эту и другие песни Шатунову.

Товарный знак был зарегистрирован бывшим продюсером группы Андреем Разиным в 2003 году на имя сочинской Центральной творческой студии для одаренных детей «Ласковый май» для широкого круга товаров и услуг. Впоследствии права на бренд неоднократно переходили к разным лицам, включая самого Разина, а последним правообладателем стал предприниматель Николай Коржиков. Коржиков в сентябре 2025 года оспорил решение Роспатента в суде. Во вторник разбирательство завершилось.

По результатам рассмотрения дела Суд по интеллектуальным правам оставил заявленные требования без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд признал ничтожным договор от 1992 года о передаче Разину прав на песни «Ласкового мая». В судах, рассматривающих иски, не был представлен оригинал документа. Договор от 2019 года, который был заключен между автором текстов Сергеем Кузнецовым и исполнителем Юрием Шатуновым об отчуждении исключительного права на музыкальные произведения с текстом, был представлен суду в оригинале. Его признали достоверным.