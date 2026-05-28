«Сам Юра помогает с небес»: как прошел слет памяти Шатунова в Подмосковье

В Подмосковье прошел слет поклонников певца Юрия Шатунова. Инициаторами выступили активисты фан-клуба «Май Шатунов», который образовался еще при жизни артиста. После смерти солиста группы «Ласковый май» в 2022 году фан-клуб проводит различные мероприятия в память о своем кумире, в том числе «шатуновские встречи». Как прошел слет и что говорят поклонники Шатунова о своем кумире — в репортаже NEWS.ru.

Как проходил слет памяти Шатунова, кто участники

«Шатуновский слет» проходил в течение двух дней в живописном месте Подмосковья — на туристической базе в Пирогово. Она расположена на берегу Клязьмы. На памятное мероприятие съехались поклонники не только из российских городов, но также, например, из Испании и Португалии.

Площадка была стилизована под дискотеку 90-х — плакаты в духе того времени, разноцветные шары. Некоторые участники слета надели пионерские галстуки, чтобы глубже погрузиться в атмосферу беззаботного советского детства.

«В планах — сделать наш слет недельным или даже дольше, в формате пионерлагеря: палатки, костер, милые шалости вроде мазания „однокашников“ по ночам зубной пастой. Такая вот ностальгия по нашей юности, огромной частью которой был Юра Шатунов», — рассказала NEWS.ru руководитель движения «Май Шатунов» Елена Лойко.

Почему поклонники Шатунова считают, что его песни подходят на все времена

Поклонница Шатунова Елена приехала на слет из подмосковных Химок. Впервые она узнала о творчестве певца в 15 лет.

«Я тогда жила в Татарстане, в городе Набережные Челны. Однажды подружка сообщила мне, что „появился суперпевец с улетными песнями“», — поделилась она.

Химчанка добавила, что с того времени она бессчетное количество раз бывала на концертах Юрия и что считает его уникальным артистом. Больше таких нет, подчеркнула собеседница.

«Юра прожил очень трудную жизнь, до того как занялся творчеством (после смерти матери кровные родственники отказались взять мальчика в свои семьи, и он оказался в детском доме. — NEWS.ru). Многое испытав сам, он доносил до нас, слушателей, что жизнь продолжается, нужно любить, уважать друг друга. На концертах, бывало, он глянет со сцены в зал своими добрыми глазами — и хотелось думать только о добром, о любви, о детях, о душе. Этот посыл проходит через каждую песню Юрочки», — поделилась женщина.

Она выразила мнение, что в 1990-е хиты в исполнении Шатунова были немного наивными, но душевными и милыми. Часть репертуара Шатунов написал сам — сочинял стихи и музыку. С годами его творчество стало более зрелым, считает Елена.

Песни «взрослого Юры» не столь массово известны, как «Белые розы», «Седая ночь» или «Розовый вечер», но не менее ценны. Эту часть творческого наследия исполнителя и автора еще предстоит переосмыслить, убеждена собеседница. Она также уточнила, что в последние годы жизни Юрия посещала его концерты вместе со своими детьми, которые тоже обожают песни Шатунова.

Почему Шатунов так и не получил звание народного артиста

Десятилетняя Алиса — фанатка Шатунова из Испании. Она приехала в Россию на слет вместе со своим отцом.

«Мой дедушка и папа очень любят песни Юры Шатунова. И я их полюбила. Самая любимая — „Белые розы“», — сказала она, добавив на испанском языке, что любит Шатунова.

«В моем доме также с детства звучали песни Шатунова — моя мама его поклонница. У нас в Португалии очень много поклонников Юрия. Даже в Нью-Йорке на Манхэттене, я помню, девчонки исполняли „Седую ночь“. То есть песни ушли в народ по всему миру», — сказал житель Португалии Павел, который также приехал специально на «шатуновский слет».

По мнению Павла, исполнитель такого уровня популярности, как Шатунов, должен был получить официальное звание народного артиста России. После смерти Юрия его поклонники собирали подписи, пытаясь добиться присвоения звания. Однако к настоящему времени решения по этому вопросу пока не приняли.

Москвичка Антонина расплакалась, вспоминая артиста. В интервью NEWS.ru она рассказала, что тоже выросла в детском доме, поэтому очень хорошо понимает, через какие жизненные испытания певцу пришлось пройти.

«На концертах он так работал! Пот тек рекой! Всего себя отдавал публике. И всего себя отдал», — не сдержав слез, сказала она.

Как фан-клуб Шатунова совершает добрые дела «именем Юры»

Среди участников «шатуновских встреч» выделялся парень, который внешне неуловимо напоминал самого певца. Когда он взял микрофон и запел «Седую ночь», гости слета обомлели: голос звучал по-шатуновски.

«Это Заур Бадоев, он из Владикавказа», — представила его Елена Лойко.

«Многие говорят, что я похож [внешне на Шатунова], да. Приятно быть похожим на такую легенду. Песни его я слушаю и люблю со своих 12 лет. И сегодня 12-летние слушают хиты Шатунова, эти песни им откликаются. Это называется связь поколений», — отметил Заур в беседе с NEWS.ru.

Вечером участники слета устроили салют в честь своего кумира. Толпа людей, в сумерках размахивающих флагами на берегу Клязьмы, вызывала изумление у отдыхающих. «Это что за секта?» — интересовались они. Услышав о «шатуновских встречах», некоторые присоединились к следующей части мероприятия — песням у костра. Хиты Шатунова исполнял под баян артист театра Петра Фоменко Евгений Алтудин.

Елена Лойко рассказала, как в музыкальной школе в Казахстане благодаря фан-клубу появились граффити с изображением Шатунова.

«Мы сотрудничаем с этой школой. У них была абсолютно „голая“ стена. Я говорю директору, почему бы не разместить граффити известного артиста? Он ответил, что идея ему нравится, но у школы нет на это средств. Мы бросили клич в фан-группе, нашли деньги, оплатили работу граффитиста. И у школы теперь есть „свой Юра“, очень красиво получилось», — рассказала Лойко.

Исполнили участники слета и мечту Заура из Северной Осетии. Он признался, что давно хочет записать несколько песен в профессиональной музыкальной студии, но не было такой возможности. «А давайте запишем!» — поддержали его соклубники. Договорились о записи в одной из лучших в столице студий, где снимает свои шоу «Каково?!» журналист и, кстати, тоже поклонник песен Шатунова, шоумен Отар Кушанашвили. Заур был счастлив.

«Вот так с именем Шатунова мы стараемся совершать добрые дела. На удивление, это получается будто по волшебству легко. Словно сам Юра нам помогает с небес», — поделилась Елена Лойко.

Руководитель движения выразила надежду, что «шатуновские встречи» со временем станут массовым фестивалем памяти Юрия. Аналогичные фестивали, посвященные памяти других артистов, уже проводятся. Шатунов совершенно точно достоин не менее масштабных мероприятий, убеждены поклонники артиста.

