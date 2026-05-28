Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 мая?

За сутки из-за атак украинских беспилотников в ДНР пострадали 11 мирных жителей, среди них девять сотрудников МЧС России, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Одиннадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при тушении пожара в Макеевке, вызванного атакой украинского БПЛА, пострадали восемь сотрудников МЧС России, также тяжелые ранения получил мужчина. При этом, по словам Пушилина, в Зугрэсе при повторной атаке ударного беспилотника был ранен сотрудник МЧС РФ.

Кроме того, один мужчина пострадал в Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА, добавил глава республики.

«Повреждены шесть жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, грузовой и легковые автомобили в Калининском и Куйбышевском районах Донецка, Красногвардейском и Советском районах Макеевки, городских округах Харцызск, Иловайск и Дебальцево», — заключил Пушилин.

Кроме того, в ночь на четверг, 28 мая, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку ВСУ в городе.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбит один БПЛА в районе Северной стороны», — написал Развожаев в своем канале в МАКС.

При этом, по данным ТАСС, неподалеку от Донецка под удар беспилотника Вооруженных сил Украины попал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Макеевка — Севастополь.

Согласно данным Управления по фиксации военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, активность дронов противника в указанном районе была зафиксирована около 22:00 мск. Информация о пострадавших и характере повреждений транспортного средства на данный момент не уточняется.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 27 мая сбили над Россией 140 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. БПЛА уничтожили в восьми регионах: в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Крыму. Кроме того, часть дронов была сбита над акваториями Черного и Азовского морей.

В Курской области за сутки сбили 51 украинский беспилотник, также были зафиксированы 82 артиллерийских обстрела отселенных районов. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Рыльске противник атаковал неработающую заправку, в результате чего фасад и окна получили повреждения. В селе Крупец загорелась крыша недействующей школы. Кроме того, ВСУ дважды атаковали здание с библиотекой и магазином.

«В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного — акубаротравма. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Хинштейн.

Энергодар в Запорожской области в ночь на 27 мая подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, рассказала журналистам директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Зафиксированы атаки FPV-дронов, а также несколько сбросов с тяжелых гексакоптеров типа „Баба-яга“. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации», — уточнила она.

Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на машину в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Раненому оказывают необходимую помощь, его автомобиль был сильно поврежден.

«В Шебекинском округе между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки», — говорится в сообщении.

Два человека погибли за сутки в результате атак ВСУ на Херсонскую область, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, пострадали 14 мирных жителей. Уточняется, что в результате атак были повреждены административное здание и торговые павильоны в Великих Копанях. Кроме того, повреждения получили жилые дома в Малой Лепетихе, Гладковке и Раденске.

Девять сотрудников МЧС пострадали при ударах Вооруженных сил Украины по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

