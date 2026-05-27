27 мая 2026 в 09:50

Россиянин попал в больницу с ожогами после удара ВСУ по автомобилю

Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на машину в Белгородской области

Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на машину в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. Пострадавший получил ожоги и ушибы. Раненому оказывают необходимую помощь, его автомобиль был сильно поврежден.

В Шебекинском округе между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки, — говорится в сообщении.

В ночь на 27 мая силы ПВО сбили над территорией России 140 беспилотников ВСУ. БПЛА уничтожили в восьми регионах и над акваториями Черного и Азовского морей. В Минобороны России уточнили, что дроны нейтрализовали, в частности, в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что две женщины получили травмы в результате ракетного удара ВСУ по Таганрогу. Одна из пострадавших оказалась в тяжелом состоянии. Глава региона добавил, что в результате падения обломков украинской ракеты произошло возгорание автомобилей.

