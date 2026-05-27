27 мая 2026 в 10:16

Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны и Storm Shadow по Севастополю

Военэксперт Дандыкин: дроны ВСУ могли долететь до Севастополя из Николаева

Фото: Социальные сети
ВСУ могли запустить дроны по Севастополю из подконтрольной Киеву части Херсонской области или из Николаевской области, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также предположил, что носителями ракет Storm Shadow могли быть бомбардировщики Су-24 или истребители F-16, вылетевшие из Одессы.

Дальность поставляемых Украине Storm Shadow — 300 км. Удар мог быть нанесен с украинских Су-24 или F-16, которые взлетали с аэродромов в Староконстантинове или Школьном под Одессой. Дроны по Севастополю могли запустить с контролируемой ВСУ части Херсонской области, с проходящих мимо судов в Черном море, или из Николаевской области. У дронов ВСУ дальность уже до 1 тыс. км, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 27 мая военные и мобильные группы ПВО отражали комбинированную украинскую атаку. Сбито более 20 дронов и, предположительно, ракеты Storm Shadow. Пострадавших, по его словам, нет. Целями ВСУ были районы Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Дмитрий Новиков
Д. Новиков
