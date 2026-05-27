Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:08

Скончался известный медиамагнат

В США умер медиамагнат Дональд Ньюхаус

Дональд Ньюхаус Дональд Ньюхаус Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский медиамагнат и руководитель одного из крупнейших медиахолдингов Advance Publications Дональд Ньюхаус умер в возрасте 96 лет, сообщила газета The New York Times (NYT). По данным издания, он скончался в своем доме в штате Нью-Джерси. Причиной смерти стала лимфома.

Ньюхаус вместе со своим братом унаследовал бизнес от своего отца Сэмюэла, основавшего компанию в 1922 году. В Advance Publications он управлял рядом крупных региональных газет США, включая The Star-Ledger, The Plain Dealer и The Oregonian. В конце 1990-х совокупный тираж газет холдинга достигал 2,9 млн экземпляров, что делало компанию третьей по величине газетной сетью в США. Как отмечает NYT, в 1990-х Ньюхаус начал активно инвестировать в редакции и расширение журналистских штатов, что позволило ряду изданий холдинга получить Пулитцеровские премии и другие профессиональные награды.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила об уходе из жизни журналиста и публициста Лидии Чешковой. Женщине, которая работала в издании «Вокруг света», было 91 год.

США
медиа
смерти
журналистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать спелую черешню
Хинштейн назвал число раненых в результате атаки ВСУ на Курскую область
Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.