Скончался известный медиамагнат

Американский медиамагнат и руководитель одного из крупнейших медиахолдингов Advance Publications Дональд Ньюхаус умер в возрасте 96 лет, сообщила газета The New York Times (NYT). По данным издания, он скончался в своем доме в штате Нью-Джерси. Причиной смерти стала лимфома.

Ньюхаус вместе со своим братом унаследовал бизнес от своего отца Сэмюэла, основавшего компанию в 1922 году. В Advance Publications он управлял рядом крупных региональных газет США, включая The Star-Ledger, The Plain Dealer и The Oregonian. В конце 1990-х совокупный тираж газет холдинга достигал 2,9 млн экземпляров, что делало компанию третьей по величине газетной сетью в США. Как отмечает NYT, в 1990-х Ньюхаус начал активно инвестировать в редакции и расширение журналистских штатов, что позволило ряду изданий холдинга получить Пулитцеровские премии и другие профессиональные награды.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила об уходе из жизни журналиста и публициста Лидии Чешковой. Женщине, которая работала в издании «Вокруг света», было 91 год.