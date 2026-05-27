«Собирают всю гниль»: Захарова о перезахоронении нацистов на Украине Захарова: власти Украины устроили в стране инфернальный пантеон

Власти Украины перезахоронением останков националистов устроили в стране «инфернальный пантеон и смердящую яму», заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, Киев делает героев из тех, кто на самом деле является преступниками.

Это чудовищно. Они собирают всю гниль с земли, со всех кладбищ, <...> гниль с точки зрения человеческой аморальности. <...> То, что они делают, вот этот погост, это какой-то инфернальный пантеон, смердящая яма антигероев, — подчеркнула дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после идеи перезахоронения останков украинских националистов стоит бояться духа своего деда-фронтовика. Не до конца понятно, что происходит в голове киевских властей, которые готовы склонять колени перед прахом нацистов, уточнил политик.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что прославление руководством Украины нацистских преступников в очередной раз подчеркивает обоснованность начала СВО.