27 мая 2026 в 10:03

Захарова раскрыла, что Пашинян перенял у Европы

Захарова: Пашинян разделяет установки Евросоюза по ухудшению жизни граждан

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни граждан, раз ассоциирует себя с Евросоюзом и брюссельской бюрократией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, основная практическая задача еврочиновников как раз состоит в том, чтобы жители стран объединения жили хуже, а не лучше.

А вы помните, что основная, ну как мы теперь понимаем, практическая задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран, стран их объединения жили хуже, а не лучше? Ну если Никол Воваевич Пашинян себя ассоциирует именно с брюссельской бюрократией, наверное, он воспринимает и эти так называемые установки, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что визит в Ереван президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского оставил след в виде «европейских ценностей» на манерах Пашиняна. Так она прокомментировала кадры с предвыборной агитации, на которых армянский премьер кричит на женщину.

