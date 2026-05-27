27 мая 2026 в 10:44

В ЛНР возмутились реакции итальянских журналистов на удар в Старобельске

ТАСС: итальянские журналисты цинично отнеслись к трагедии в Старобельске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Итальянские журналисты, посетившие разрушенное ударом ВСУ здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа, цинично отнеслись к трагедии, сообщил ТАСС председатель луганского отделения Союза журналистов России Евгений Мурылев. Он отметил ехидство некоторых присутствующих, например, когда один из журналистов отказал в комментарии, сославшись на запрет его редакции на общение с российскими коллегами.

Была горстка людей, которые, мягко говоря, цинично относились к этой ситуации. Не просто цинично, а с ехидством определенным. Например, <...> крайне цинично, крайне ехидно, крайне лицемерно себя вела журналистка из Италии, которая постоянно в своих речах на камеру своему же оператору употребляла слово «якобы». <...> Сразу стало понятно, к чему она клонит, то есть что повезет и что выдаст итальянская пресса благодаря вот таким «журналистам» в кавычках, — сказал он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские СМИ радовались удару ВСУ по детям в колледже в Старобельске. По словам дипломата, они глумились над жертвами теракта.

