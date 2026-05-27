Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу Врач Григорьева: заноза от доски или царапина от гвоздя могут вызвать столбняк

Заноза от доски или царапина от гвоздя могут привести к столбняку, который имеет высокий риск смертельного исхода, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Красноярске Анастасия Григорьева. По ее словам, ежегодно более 30 россиян заражаются этой инфекцией.

Перечень дачных опасностей шире, чем принято считать. Угрозу для здоровья и даже жизни может представлять царапина от ржавого гвоздя или заноза от старой доски, которые на первый взгляд кажутся достаточно безобидными. Такая травма может стать причиной заражения столбняком. Эту болезнь вызывает столбнячная палочка, которая, попадая в организм, вырабатывает мощный токсин, — предупредила Григорьева.

Она подчеркнула, что пик заболеваемости столбняком приходится на летний период и связан с активным отдыхом на даче и в огороде. По словам врача, заражение также может происходить через ожоги, укусы животных и другие виды повреждений кожи.

Ежегодно в России столбняком заражается около 30–40 человек. Лекарства от этой болезни не существует, а летальность достигает 50%. От заражения до появления первых симптомов проходит от 3 до 21 дня. Именно в этот период важно принять меры, которые позволят спасти жизнь и минимизировать последствия инфекции, — резюмировала Григорьева.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что столбняк способен вызвать опасный спазм дыхательных мышц и гортани. По ее словам, инфекция часто приводит к серьезным нарушениям в работе сердца и сосудов.