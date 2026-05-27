27 мая 2026 в 11:53

Названа страна, с которой Россия может заключить особый торговый режим

Дипломат Панкин: Россия может заключить особый торговый режим с Тунисом

Россия рассматривает возможность заключения особого торгового режима с Тунисом, заявил в беседе с RT дипломат и заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин. По его мнению, страны Азии, Африки и Латинской Америки наиболее перспективны для сотрудничества.

Если говорить о конкретных партнерах, то в настоящее время мы дали старт переговорному процессу по особому торговому режиму с Индией. И изучаем, очень серьезно изучаем возможность заключения аналогичного договора с Тунисом, — отметил Панкин.

Ранее Панкин заявил, что объем взаимной торговли внутри Евразийского экономического союза вырос в два раза с 2014 года. Помимо этого, неэнергетический экспорт РФ на рынке партнеров по ЕАЭС увеличился более чем на 20% c 2021 года.

