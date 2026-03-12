В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе

В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе Посольство: у россиян в Тунисе не возникало проблем из-за иранского кризиса

Российские туристы, отдыхающие в Тунисе, не сталкивались с какими-либо проблемами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила дипломатическая миссия РФ в этой североафриканской стране в беседе с ТАСС. В посольстве отметили, что обращений от россиян по этому поводу не поступало.

Обращений от российских туристов не поступало, проблем не было. Рейсов на вылет достаточно, — сказали в диппредставительстве.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек. Из них 9,5 тыс. пассажиров были доставлены рейсами «Аэрофлота», а остальные — самолетами авиакомпании «Победа».

До этого в МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива. Тем временем российский союз туриндустрии (РСТ) предложил реформировать систему финансовых гарантий, создав единый фонд для оперативного вывоза туристов, застрявших за рубежом.