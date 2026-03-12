Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:29

В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе

Посольство: у россиян в Тунисе не возникало проблем из-за иранского кризиса

Тунис Тунис Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские туристы, отдыхающие в Тунисе, не сталкивались с какими-либо проблемами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила дипломатическая миссия РФ в этой североафриканской стране в беседе с ТАСС. В посольстве отметили, что обращений от россиян по этому поводу не поступало.

Обращений от российских туристов не поступало, проблем не было. Рейсов на вылет достаточно, — сказали в диппредставительстве.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек. Из них 9,5 тыс. пассажиров были доставлены рейсами «Аэрофлота», а остальные — самолетами авиакомпании «Победа».

До этого в МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива. Тем временем российский союз туриндустрии (РСТ) предложил реформировать систему финансовых гарантий, создав единый фонд для оперативного вывоза туристов, застрявших за рубежом.

Россия
Тунис
посольства
Ближний Восток
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Украине конец»: зловещее пророчество Жириновского о судьбе Зеленского
Новый верховный лидер Ирана подтвердил гибель своих родных
Новый теракт Украины? Что произошло на Иркутском авиазаводе: детали, жертвы
Эксперт объяснил, как цены на бензин бьют по рейтингу Трампа
ФСБ пришла к россиянину после комментария в Сети
Украина захотела собственный «Железный купол»
Массовые потери ВСУ, 20 пораженных Starlink: новости СВО на вечер 12 марта
Новый лидер Ирана выдвинул требования Вашингтону
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.