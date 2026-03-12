Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 09:22

Российская авиакомпания завершила эвакуацию из ОАЭ

«Аэрофлот» вывез более 13 тыс. пассажиров из ОАЭ

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Аэрофлот» завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ, сообщили в пресс-службе компании. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек. Из них 9,5 тыс. пассажиров были доставлены рейсами «Аэрофлота», а остальные — самолетами авиакомпании «Победа».

Аэрофлот 11 марта отправил два завершающих рейса из ОАЭ. Рейсы SU525 и SU521 вылетели в Москву в 15:58 и 18:29 по местному времени. Дальнейшее выполнение рейсов авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» в пункты ОАЭ приостановлено до нормализации обстановки в регионе, — сказано в сообщении.

Ранее в МИД РФ призвали россиян отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.

Тем временем российский союз туриндустрии (РСТ) предложил реформировать систему финансовых гарантий, создав единый фонд для оперативного вывоза туристов, застрявших за рубежом. По словам президента объединения Ильи Уманского, пополнять его предлагается взносами с каждого путешественника — как организованного, так и самостоятельного.

