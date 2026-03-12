Погода в Москве в четверг, 12 марта: тепло задержится ненадолго?

Переменная облачность, без осадков и до +11 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Что известно о погоде в столице сегодня, 12 марта, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 12 марта

Днем температура воздуха в городе составит от +9 до +11 градусов. В ночь на пятницу, 13 марта, она может опуститься до 0 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм рт. ст.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки -2 градуса.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 09:00 мск 14 марта.

Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, снег в Москве, скорее всего, растает в первые 10 дней апреля, но не исключено, что это случится к началу месяца.

«Если будет похолодание после 16 марта (пока до 16 марта [ожидается] теплая погода — днем +5–10 [градусов]), то темпы таяния снега замедлятся. <...> Но вообще снег сходит в первой десятидневке апреля в среднем в Москве», — сказала Паршина.

Она добавила, что есть также небольшая вероятность, что снег растает до начала апреля.

Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве вчера был самый теплый день с начала года. На опорной метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха составила +12,2 (до рекорда не хватило 0,8), в Тушино — +11,2, МГУ — +13,4, Бутово — +10,9, а в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до +14.

«В течение дня инициатива в атмосфере Центральной России будет принадлежать антициклону, и погода вновь наладится, а показатели максимальных термометров устремятся на штурм рекорда 2025 года, когда в этот день было +11. Такой температурный фон аномально высокий — на 10–12 градусов превышает климатическую норму и соответствует многолетним показателям второй половины апреля. Максимальная температура сегодня в Москве составит +12–15 градусов. Ветер юго-западный, 1–6 м/с. Показания барометров будут слабо расти и составят 753 мм рт. ст.», — написал Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 12 марта

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует теплый сектор обширного североатлантического циклона с центром в Норвежском море. В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, местами пройдут дожди, что не помешает температуре превысить суточный рекорд сегодняшнего дня.

Температура воздуха +8–10 градусов, в Ленинградской области — +6–11 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу без осадков, ночью +2–4 градуса, днем +9–11 градусов.

