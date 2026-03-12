Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:21

ВСУ совершили новую атаку на газовую станцию «Русская»

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беспилотники Вооруженных сил Украины этой ночью, 12 марта, вновь пытались атаковать газовую станцию «Русская» на Кубани, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, Киев намерен прекратить российские поставки газа потребителям из Евросоюза.

Газовая станция расположена в населенном пункте Гай-Кодзор. По данным Минобороны РФ, украинская армия попыталась атаковать объект с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотники были уничтожены силами ПВО и РЭБ, всего сбито 10 дронов.

Ущерба обороняемому объекту не допущено, — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщали, что украинские удары по компрессорной станции «Русская» были совершены с целью остановки поставок газа в Европу. По данным ведомства, расчеты средств ПВО и РЭБ предотвратили возможный ущерб объекту.

Помимо компрессорной станции, украинские силы также атаковали учебно-воспитательный комплекс в Краснодонском муниципальном округе ЛНР. По словам главы региона Леонида Пасечника, за месяц было нанесено два таких удара.

