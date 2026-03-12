«Эй, Дукалис!»: яркие фото и образы звезды «Улицы разбитых фонарей» Селина

12 марта 65-летний юбилей отмечает заслуженный артист России Сергей Селин. Зрители помнят его по роли Анатолия Дукалиса из популярного сериала «Улицы разбитых фонарей», он также играл в картинах «Убойная сила», «Опера: хроники убойного отдела», «Литейный» и других. Актеру не нравилось, что поклонники многие годы ассоциировали его с сотрудником правоохранительных органов, со временем это прекратилось.

«К 60 годам Дукалисом называть перестали. Раньше могли подойти или крикнуть, вести себя панибратски. Был момент, когда меня это обижало: неужели мы на веки вечные останемся Лариными, Дукалисами? Ведь и после этого были работы неплохие. Но сейчас уже почти всегда подходят и называют по имени и отчеству», — делился артист. Он также рассказывал, что заработанные на съемках деньги успешно вложил в бизнес, связанный с арендой недвижимости.

С 2023 года Селин играет на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Его можно увидеть в спектаклях «Прощай, конферансье!», «Данькина каска», «Знамя Победы», «Капитанская дочка», «Гусарская баллада». Также он по прежнему снимается в кино, в 2025 году сыграл одну из ролей в фильме «Горький шоколад». В его фильмографии много работ, чаще всего режиссеры приглашают все-таки на роли «хороших силовиков».

Яркие образы и роли артиста Селина — в галерее NEWS.ru.