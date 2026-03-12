Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей

В Омской области мужчина до смерти избил 74-летнюю пенсионерку из-за того, что та отказалась дать ему взаймы, передает Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. Его удалось поймать только спустя 20 лет.

В 2006 году тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в одном из частных домов. Много лет это преступление оставалось нераскрытым. Однако повторное изучение материалов дела и дополнительные экспертизы позволили идентифицировать подозреваемого — молодого человека, временно проживавшего у пострадавшей. Ему было около 20 лет на момент преступления. После инцидента он покинул регион.

Подозреваемого задержали в Краснодарском крае. На допросе он дал признательные показания. Так, 24 октября 2006 года мужчина попросил денег у пенсионерки, получил отказ и жестоко избил ее, нанеся ей около 50 ударов. Женщина скончалась. Затем он обыскал дом, похитил тысячу рублей и скрылся.

