02 июня 2026 в 12:45

Школьнице стало плохо во время сдачи ЕГЭ

Ученице самарской школы № 174 стало плохо после сдачи ЕГЭ, передает 63.RU. Девочка обратилась к работникам пункта проведения ЕГЭ, и те вызвали скорую. Сейчас она проходит обследование в больнице.

После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города, — разъяснили в городской администрации.

В региональном Минздраве уточнили, что инсульта у девочки нет. Отмечается, что у нее резко ухудшилось самочувствие.

Ранее эксперт-разработчик ЕГЭ Сергей Стецюк заявил, что в последний день перед экзаменом важно избегать переутомления. По его словам, не стоит пытаться заново изучить весь материал, поскольку лучше сосредоточиться на закреплении уже пройденного и анализе типичных ошибок.

До этого психолог Анастасия Лысакова рассказала, что во время ЕГЭ необходимо выделить себе три минуты на осознанную панику. Такой подход поможет пережить эмоции, а не «загасить» их. Психолог подчеркнула, что также важна групповая поддержка. Она посоветовала практиковать объятия перед входом в школу, чтобы снизить уровень кортизола.

