Врач перечислил опасности утягивающего белья

Утягивающее белье может вызвать заброс кислоты в пищевод, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт Алексей Абызов. Он отметил, что использовать такой предмет гардероба можно от четырех до шести часов.

Так, например, при затягивании талии возникает повышение внутрибрюшного давления, что может приводить к смещению стенок желудка и забросу кислоты из него в пищевод. Это, в свою очередь, способствует развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, — рассказал Абызов.

Врач подчеркнул, что такое белье рекомендуется надевать непосредственно перед выходом и снимать сразу после возвращения домой. По его словам, также важно правильно подобрать размер и избегать жестких косточек.

