Врач перечислил опасности утягивающего белья

Врач Абызов: утягивающее белье может вызвать заброс кислоты в пищевод

Утягивающее белье может вызвать заброс кислоты в пищевод, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт Алексей Абызов. Он отметил, что использовать такой предмет гардероба можно от четырех до шести часов.

Так, например, при затягивании талии возникает повышение внутрибрюшного давления, что может приводить к смещению стенок желудка и забросу кислоты из него в пищевод. Это, в свою очередь, способствует развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, — рассказал Абызов.

Врач подчеркнул, что такое белье рекомендуется надевать непосредственно перед выходом и снимать сразу после возвращения домой. По его словам, также важно правильно подобрать размер и избегать жестких косточек.

Ранее терапевт Екатерина Сысоева рассказала, что светлая одежда из натуральных тканей поможет легче перенести жару. По ее словам, качественные солнцезащитные очки также предотвращают перегрев, снижая нагрузку на зрение.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

