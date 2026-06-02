Химик назвал самую частую ошибку при хранении продуктов в холодильнике

Молоко и яйца нельзя хранить в дверце холодильника, рассказал Lenta.ru кандидат химических наук доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что температура в дверце недостаточно низкая для хранения таких продуктов.

В нижней зоне, над ящиками для овощей, температура держится в пределах 1–4 градусов, на верхних полках и в дверце температура составляет 8–12 градусов. Размещение скоропортящихся продуктов в неподходящем месте приводит к их быстрой порче и увеличивает риск пищевых отравлений, — рассказал Дорохов.

Химик подчеркнул, что при каждом открывании холодильника температура растет примерно на шесть градусов. По его словам, яйца, молоко, творог, мягкие сыры и йогурты следует хранить на нижних и средних полках.

