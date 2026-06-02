ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 13:36

Химик назвал самую частую ошибку при хранении продуктов в холодильнике

Химик Дорохов: яйца и молоко нельзя хранить в дверце холодильника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Молоко и яйца нельзя хранить в дверце холодильника, рассказал Lenta.ru кандидат химических наук доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он отметил, что температура в дверце недостаточно низкая для хранения таких продуктов.

В нижней зоне, над ящиками для овощей, температура держится в пределах 1–4 градусов, на верхних полках и в дверце температура составляет 8–12 градусов. Размещение скоропортящихся продуктов в неподходящем месте приводит к их быстрой порче и увеличивает риск пищевых отравлений, — рассказал Дорохов.

Химик подчеркнул, что при каждом открывании холодильника температура растет примерно на шесть градусов. По его словам, яйца, молоко, творог, мягкие сыры и йогурты следует хранить на нижних и средних полках.

Ранее основатель шоколадного бренда Георгий Хачинян рассказал, что пастила и зефир сильнее всех сладостей впитывают посторонние запахи. По его словам, эти десерты имеют особую воздушную текстуру, которая действует как ловушка для ароматов.

Здоровье
химики
продукты
хранение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.