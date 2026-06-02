02 июня 2026 в 14:11

Названа самая популярная схема мошенничества

Доцент Щербаченко: мошенники часто копируют аккаунты других людей

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
Злоумышленники все чаще копируют аккаунты людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, мошенники создают копии профилей тех, кому жертва привыкла верить безоговорочно, и действуют по отработанной схеме.

Злоумышленник копирует аккаунт человека, которого вы хорошо знаете, и пишет вам от его имени. Чаще всего он просит срочно отправить куда-то деньги. Также иногда мошенники используют фишинговую ссылку для якобы голосования за ребенка. Или у вас могут попытаться выудить личную информацию, которую можно потом использовать в более сложных схемах. Классический пример: менеджерам на сайте пишет клиент, что есть якобы очень серьезное предложение о крупном партнерстве. Но обсуждать его готовы только с руководителем компании. Затем просят дать контакты директора. Через некоторое время этому менеджеру пишет якобы начальник и срочно требует отправить деньги по незнакомому адресу, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что защититься от этой схемы просто: нужно внимательно проверять имя человека, который пишет и сверять каждую букву и цифру с оригинальным ником. По его словам, мошенник не может полностью скопировать никнейм, он всегда будет похожим, но с небольшими отличиями.

Ранее в МВД РФ сообщили, что перед Днем России мошенники активизировали рассылку фальшивых сообщений о «государственных выплатах» через мессенджеры и почту. В ведомстве пояснили, что праздничные эмоции притупляют у людей бдительность, чем и пользуются злоумышленники.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
