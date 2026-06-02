Стали известны подробности жизни рязанского киллера-затворника

Найденный спустя 32 года рязанский киллер Сергей Якушин 1972 года рождения скрывался в деревне во Владимирской области под именем Николай, пишет RT со ссылкой на бывшую работницу сельской администрации. Мужчина жил вместе с гражданской женой и сыном.

Некоторое время он работал в строительном магазине в соседнем селе. Еще говорят, любил выпить. Часто его пьяненьким видели. Он все время ходил в тельняшке, и у него были проблемы с ногами. Он их еле передвигал, и местные думали, что он из горячих точек, возможно. Да и сам он так намекал, что вроде как воевал когда-то, — рассказала женщина.

По ее словам, семья Якушина вела скрытный образ жизни — никто из них не общался с соседями и односельчанами. Экс-чиновница добавила, что сын задержанного работал в школе учителем.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в Рязанской области силовики нашли киллера, которого более 30 лет считали погибшим. При себе у него были только фальшивые ксерокопия паспорта и медицинская книжка. Генетическая экспертиза подтвердила его личность. Задержанного доставили в СУ СК России по Рязанской области для следственных действий и заключили под стражу.