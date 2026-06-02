Полиция Кургана ищет «избирательного» вандала

В Кургане неизвестный повредил несколько припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Злоумышленник выбирал для этого самые дорогие машины.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказали в управлении.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности вандала. О сумме причиненного ущерба пока не сообщается.

