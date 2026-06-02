02 июня 2026 в 14:54

Полиция Кургана ищет «избирательного» вандала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Кургане неизвестный повредил несколько припаркованных автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону. Злоумышленник выбирал для этого самые дорогие машины.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции № 1 УМВД России по городу Кургану, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сказали в управлении.

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности вандала. О сумме причиненного ущерба пока не сообщается.

Ранее приезжий мужчина поджег иномарку на севере Москвы. Инцидент произошел в районе Рижского проезда. По словам полиции, владелец сгоревшей машины вечером припарковался у дома и ушел спать, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). После недолгих поисков злоумышленника задержали и заключили под стражу.

До этого неизвестный вандал разбил исторический витраж в Крестовоздвиженском соборе в Женеве. Отмечается, что служба безопасности и местная полиция смогли задержать подозреваемого. Подробности о его личности и мотивах не раскрываются, расследование инцидента продолжается.

