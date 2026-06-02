В Минздраве Самарской области высказались об инсульте у школьницы после ЕГЭ Минздрав опроверг информацию об инсульте у школьницы после ЕГЭ в Самаре

У школьницы, госпитализированной после сдачи ЕГЭ в Самаре, не было инсульта, сообщает 63.RU со ссылкой на региональный Минздрав. По данным ведомства, сейчас состояние девушки оценивается как удовлетворительное.

Пациентка доставлена в медицинское учреждение города Самары. Подозрения на инсульт не было. Ее состояние удовлетворительное, — заявили в Минздраве Самарской области.

«Волга Ньюс» уточняет, что предварительная версия произошедшего — эмоциональное перенапряжение, которое получила школьница. За ее состоянием наблюдают медики.

Ранее сообщалось, что в Самаре школьница попала в больницу якобы с инсультом сразу после сдачи ЕГЭ по истории. Инцидент произошел в школе на улице Пензенской. По информации источника, после экзамена девушка почувствовала резкое недомогание. Работники пункта проведения ЕГЭ вызвали бригаду скорой помощи.

До этого заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы № 8 в Казани врач-невролог Резеда Шигабутдинова рассказала, что после ЕГЭ выпускники могут много спать, если до этого активно готовились и не высыпались. Она отметила, что стресс не заканчивается после экзаменов.