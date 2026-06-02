02 июня 2026 в 15:24

В Минобороны раскрыли пораженные за сутки цели ВСУ

Минобороны: ВС России поразили площадки запуска дальних беспилотников ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские войска за сутки поразили места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 133 районах, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что удары наносились авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, — сообщили в ведомстве.

Ранее российские войска поразили три территориальных центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Киеве. Атака стала ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point на территории Днепропетровской области. Как уточнили в Минобороны, предприятие производит комплектующие для беспилотников большой дальности.

