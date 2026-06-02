ВСУ ударили по станции техобслуживания возле школы ВСУ ударили по станции техобслуживания у школы в Запорожской области

ВСУ атаковали в Каменке-Днепровской Запорожской области станцию техобслуживания, расположенную рядом со школой «Скифия», сообщили ТАСС в администрации муниципального округа. Атака произошла вблизи школы.

Вооруженные силы Украины атаковали двумя беспилотниками СТО возле школы «Скифия». Несколько частных автомобилей получили повреждения, данных о пострадавших не поступало, — сообщили в администрации.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска нанесли удар по зданию школы в Васильевском муниципальном округе. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

До этого Балицкий сообщил, что два человека погибли, еще шесть пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. По его словам, за последние сутки зарегистрировано 33 случая ударов украинской армии по гражданским объектам региона.

Также директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.