28 мая 2026 в 10:47

Украинские военные обстреляли Энергодар

Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар, рассказала ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, при этом атака не носила интенсивного характера.

Обстановка в Энергодаре и на Запорожской АЭС контролируемая. Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме, персонал находится на рабочих местах, все технологические параметры под контролем. Обстрелы со стороны ВСУ фиксировались, однако интенсивного характера они не носили. Все профильные службы работают в усиленном режиме. Пострадавших среди населения и персонала нет. Критических повреждений не зафиксировано, — отметили на ЗАЭС.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что ситуация с атаками ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС обостряется. В ночь с 26 на 27 мая был установлен «рекорд» — более 55 взрывов.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю с 18 по 24 мая в результате атак ВСУ погиб 51 мирный житель России, включая одного несовершеннолетнего. Он также рассказал, что ранения получили 199 человек, из них 20 детей.

